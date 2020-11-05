ВР підтримала запропоновану урядом Антикорупційну стратегію України до 2024 року

Проектом Закону №4132 пропонується не лише затвердити Антикорупційну стратегію на 2020–2024 роки, а й внести зміни до деяких положень Закону України "Про запобігання корупції" з метою підвищення ефективності механізмів моніторингу та координації реалізації державної антикорупційної політики.

Зокрема, пропонується:

▪️ передбачити повноваження НАЗК щодо визначення порядку здійснення моніторингу, координації, оцінки ефективності реалізації державної антикорупційної політики;

▪️ передбачити запровадження інформаційної системи з метою забезпечення відкритості відомостей про стан реалізації державної антикорупційної політики, інших заходів із запобігання та протидії корупції;

▪️ переглянути періодичність підготовки національних доповідей щодо ефективності державної антикорупційної політики та порядок їх затвердження;

▪️ визначити строки, на які мають розроблятись і затверджуватись Антикорупційна стратегія та відповідна державна програма;

▪️ уточнити положення щодо збору та опрацювання статистичної інформації про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

За інформацією НАЗК, основні очікувані результати від впровадження Антикорупційної стратегії:

▪️ ефективне запобігання та протидія корупції;

▪️ до 200 млрд грн економії державних коштів щороку завдяки запровадженим заходам;

▪️ залучено більше інвестицій в українську економіку;

▪️ усі органи працюють як одна команда.

Окрім того, нардепи скоротили наполовину строки підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді підтримати Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки.

Як повідомляв УНН раніше, Зеленський закликав ВР якнайшвидше затвердити Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки.