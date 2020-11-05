ВР поддержала предложенную правительством антикоррупционную стратегию Украины до 2024 года
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу правительственный законопроект, которым утверждается антикоррупционная стратегия на 2020 - 2024 годы и вносятся соответствующие изменения в законодательство. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Проектом Закона №4132 предлагается не только утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы, но и внести изменения в некоторые положения Закона Украины "О предотвращении коррупции" с целью повышения эффективности механизмов мониторинга и координации реализации государственной антикоррупционной политики.
В частности, предлагается:
▪️ предусмотреть полномочия НАПК по определению порядка осуществления мониторинга, координации, оценки эффективности реализации государственной антикоррупционной политики;
▪️ предусмотреть внедрение информационной системы с целью обеспечения открытости сведений о реализации государственной антикоррупционной политики, других мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции;
▪️ пересмотреть периодичность подготовки национальных докладов по эффективности государственной антикоррупционной политики и порядок их утверждения;
▪️ определить сроки, на которые должны разрабатываться и утверждаться Антикоррупционная стратегия и соответствующая государственная программа;
▪️ уточнить положение относительно сбора и обработки статистической информации о результатах деятельности специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции.
По информации НАПК, основные ожидаемые результаты от внедрения антикоррупционной стратегии:
▪️ эффективное предотвращение и противодействие коррупции;
▪️ до 200 млрд грн экономии государственных средств ежегодно благодаря введенным мерам;
▪️ привлечено больше инвестиций в украинскую экономику;
▪️ все органы работают как одна команда.
Кроме того, нардепы сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.
Напомним, комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы.
Как сообщал УНН ранее, Зеленский призвал ВР как можно быстрее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы.