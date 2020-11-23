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НБУ застеріг Раду від створення реєстру рахунків та приватних сейфів

НБУ застеріг Раду від створення реєстру рахунків та приватних сейфів

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Національний банк України попросив Верховну Раду не схвалювати створення реєстру рахунків та приватних банківських сейфів, доступ до якого планується надати правоохоронним та контролюючим органам. Про це йдеться у заяві НБУ, оприлюдненій у понеділок, 23 листопада, передає УНН.

"Національний банк пропонує профільному комітету Верховної Ради не підтримувати створення єдиного реєстру рахунків фізосіб і юросіб та індивідуальних банківських сейфів", - йдеться у заяві.

У НБу нагадали, що створення такого реєстру передбачене законопроектом № 4135 “Про засади антикорупційної політики на 2020-2024 роки”, який 5 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Згідно із законопроектом доступ до реєстру планується надати правоохоронним та контролюючим органам, вказали у регуляторі.

"Національний банк вважає, що пропонований законопроектом спосіб отримання правоохоронними та контролюючими органами інформації, яка становить банківську таємницю, фактично означатиме нівелювання інституту такої таємниці. Як наслідок, це може призвести до погіршення стану захисту приватної інформації та зниження довіри до банківської системи", - додали у Нацбанку.

При цьому у регуляторі зауважили, що на сьогодні підстави та порядок розкриття банківської таємниці на вимогу правоохоронних та контролюючих органів "чітко визначені" Законом України “Про банки і банківську діяльність”.

"Під час доопрацювання законопроекту до другого читання Національний банк запропонував народним обранцям виключити положення про створення такого реєстру, безпосередній доступ до якого передбачається надати правоохоронним та контролюючим органам", - підсумували у НБУ.

Нагадаємо, НБУ передав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції у банках на понад 4 млрд грн.

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