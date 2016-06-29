НБУ: впервые более чем за год действующие банки Украины получили прибыль
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. За май 2016 года действующие банки впервые за последние 13 месяцев получили прибыль на общую сумму 2,1 млрд гривен (без учета неплатежеспособных банков). Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
По данным Нацбанка, главным фактором формирования положительного финансового результата в мае 2016 года было существенное сокращение объемов отчислений в резервы (1,3 млрд грн в мае против 5,7 млрд грн в апреле текущего года) при одновременном росте более чем вдвое процентных доходов по кредитам, предоставленные физическим лицам.
Также, в ведомстве отмечают, что чистый процентный доход банков за май составил 4,4 млрд грн, чистый комиссионный доход - 1,7 млрд грн.
В то же время, в мае 2016 ущерб на общую сумму 1,3 млрд грн получили 32 банка, а прибыль на общую сумму 3,4 млрд грн - 74 банки.
По данным регулятора, доходы банков Украины за январь-май 2016 по сравнению с соответствующим периодом 2015 уменьшились на 14,5% и составили 72,3 млрд грн.
"Уменьшение доходов за пять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года было обусловлено получением банками ущерба от торговых операций" - "2,4 млрд грн (за 5 месяцев 2015 года - прибыль 7,8 млрд грн), уменьшением процентных доходов по кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования и физическим лицам - на 4,5 млрд грн. в то же время, процентные доходы по ценным бумагам в текущем году были большими 3,7 млрд грн", - сказано в сообщении.
Также, за январь-май 2016 по сравнению с соответствующим периодом 2015 сократились расходы банков Украины - на 24,7% до составляли 81,5 млрд грн.
В частности, указанное сокращение обусловлено уменьшением объемов отчислений в резервы, которые по сравнению с соответствующим периодом прошлого года были меньше на 63,4% и составили 18,1 млрд грн (за январь-май 2015 году объемы таких отчислений составляли 49,4 млрд грн).
Как сообщал УНН, за январь-апрель 2016 убытки действующих банков Украины составляли 11,5 млрд грн.