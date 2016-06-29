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НБУ: впервые более чем за год действующие банки Украины получили прибыль

НБУ: впервые более чем за год действующие банки Украины получили прибыль

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. За май 2016 года действующие банки впервые за последние 13 месяцев получили прибыль на общую сумму 2,1 млрд гривен (без учета неплатежеспособных банков). Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.

По данным Нацбанка, главным фактором формирования положительного финансового результата в мае 2016 года было существенное сокращение объемов отчислений в резервы (1,3 млрд грн в мае против 5,7 млрд грн в апреле текущего года) при одновременном росте более чем вдвое процентных доходов по кредитам, предоставленные физическим лицам.

Также, в ведомстве отмечают, что чистый процентный доход банков за май составил 4,4 млрд грн, чистый комиссионный доход - 1,7 млрд грн.

В то же время, в мае 2016 ущерб на общую сумму 1,3 млрд грн получили 32 банка, а прибыль на общую сумму 3,4 млрд грн - 74 банки.

По данным регулятора, доходы банков Украины за январь-май 2016 по сравнению с соответствующим периодом 2015 уменьшились на 14,5% и составили 72,3 млрд грн.

"Уменьшение доходов за пять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года было обусловлено получением банками ущерба от торговых операций" - "2,4 млрд грн (за 5 месяцев 2015 года - прибыль 7,8 млрд грн), уменьшением процентных доходов по кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования и физическим лицам - на 4,5 млрд грн. в то же время, процентные доходы по ценным бумагам в текущем году были большими 3,7 млрд грн", - сказано в сообщении.

Также, за январь-май 2016 по сравнению с соответствующим периодом 2015 сократились расходы банков Украины - на 24,7% до составляли 81,5 млрд грн.

В частности, указанное сокращение обусловлено уменьшением объемов отчислений в резервы, которые по сравнению с соответствующим периодом прошлого года были меньше на 63,4% и составили 18,1 млрд грн (за январь-май 2015 году объемы таких отчислений составляли 49,4 млрд грн).

Как сообщал УНН, за январь-апрель 2016 убытки действующих банков Украины составляли 11,5 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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