НБУ: вперше більш ніж за рік діючі банки України отримали прибуток
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. За травень 2016 року діючі банки вперше за останні 13 місяців отримали прибуток на загальну суму 2,1 мільярдів гривень (без урахування неплатоспроможних банків). Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
За даними Нацбанку, головним чинником формування позитивного фінансового результату у травня 2016 року було суттєве скорочення обсягів відрахувань у резерви (1,3 млрд грн у травні проти 5,7 млрд грн у квітні поточного року) за одночасного зростання більш ніж удвічі процентних доходів за кредитами, що надані фізичним особам.
Також, у відомстві наголошують, що чистий процентний дохід банків за травень становив 4,4 млрд грн, чистий комісійний дохід — 1,7 млрд грн.
Водночас, у травні 2016 року збиток на загальну суму 1,3 млрд грн отримали 32 банки, а прибуток на загальну суму 3,4 млрд грн — 74 банки.
За даними регулятора, доходи банків України за січень-травень 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року зменшилися на 14,5% та становили 72,3 млрд грн.
"Зменшення доходів за п'ять місяців поточного року порівняно з відповідним періодом минулого року було зумовлено отриманням банками збитку від торговельних операцій "—"2,4 млрд грн (за 5 місяців 2015 року — прибуток 7,8 млрд грн), зменшенням процентних доходів за кредитами, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам — на 4,5 млрд грн. Водночас, процентні доходи за цінними паперами у поточному році були більшими на 3,7 млрд грн", - сказано в повідомленні.
Також, за січень-травень 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року скоротилися витрати банків України — на 24,7% до становили 81,5 млрд грн.
Зокрема, вказане скорочення зумовлено зменшенням обсягів відрахувань у резерви, які порівняно з відповідним періодом минулого року були меншими на 63,4% та становили 18,1 млрд грн (за січень-травень 2015 року обсяги таких відрахувань становили 49,4 млрд грн).
Як повідомляв УНН, за січень-квітень 2016 року збитки діючих банків України становили 11,5 млрд грн.