НБУ внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала полномасштабной войны

Правление НБУ приняло ряд изменений, которые улучшат условия ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода украинского бизнеса на новые рынки. А также поддержат восстановление экономики и будут способствовать притоку новых инвестиций в страну. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, сообщает УНН.

Детали

Изменения будут касаться нескольких направлений:

отменяются все валютные ограничения для импорта работ и услуг;

обеспечивается возможность бизнеса репатриировать "новые" дивиденды;

предоставляется возможность переводить средства за границу по лизингу/аренде;

смягчаются ограничения в части погашения "новых" внешних кредитов;

предоставляется возможность погашать проценты по "старым" внешним кредитам;

смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний.

Большинство из них вступят в силу с 4 мая 2024 года. Только возможность репатриировать "новые" дивиденды заработает с 13 мая 2024 года.

Отмечается, что Национальный банк делает этот шаг, учитывая сформированность необходимых предпосылок. Учитывая еще и тщательный анализ каждого отдельного шага, изменения не должны создать дополнительных рисков для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка.

Они уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, который предусматривает сохранение международных резервов в этом и следующем году на уровне, близком к текущему (43-44 млрд долл. США).

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