НБУ определился, как будет работать в период праздников
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период новогодних праздников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В частности, 27 и 28 декабря СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня на 2 часа. 29 декабря до 13.00 в СЭП могут проводиться только платежи между банками, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органов Государственной казначейской службы.
В то же время, Нацбанк и органы Госказначейства могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15.00.
1 и 8 января 2018 года СЭП, электронная почта и депозитарий НБУ, система СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украины "КредИнфо2", Автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" работать не будут.
2 января 2018 года банки не будут обслуживать клиентов и выполнять работы связанные с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.
В то же время, НБУ обязал банки в период с 30 декабря 2017 года до 8 января 2018 года включительно обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью.
3 - 5 и 9 января 2018 года СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.
Кроме того, в Нацбанке отметили, что с 29 декабря 2017 года до 3 января 2018 года включительно будет действовать официальный курс гривны, установленный НБУ 28 декабря 2017 года.
Напомним, НБУ еженедельно будет публиковать отчет об объемах покупки и продажи валюты (через интервенции в форме запроса лучшего курса (RFQ)).