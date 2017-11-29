НБУ определился, как будет работать в период праздников

В частности, 27 и 28 декабря СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня на 2 часа. 29 декабря до 13.00 в СЭП могут проводиться только платежи между банками, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органов Государственной казначейской службы.

В то же время, Нацбанк и органы Госказначейства могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15.00.

1 и 8 января 2018 года СЭП, электронная почта и депозитарий НБУ, система СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украины "КредИнфо2", Автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" работать не будут.

2 января 2018 года банки не будут обслуживать клиентов и выполнять работы связанные с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.

В то же время, НБУ обязал банки в период с 30 декабря 2017 года до 8 января 2018 года включительно обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью.

3 - 5 и 9 января 2018 года СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

Кроме того, в Нацбанке отметили, что с 29 декабря 2017 года до 3 января 2018 года включительно будет действовать официальный курс гривны, установленный НБУ 28 декабря 2017 года.

Напомним, НБУ еженедельно будет публиковать отчет об объемах покупки и продажи валюты (через интервенции в форме запроса лучшего курса (RFQ)).