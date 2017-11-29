НБУ визначився, як працюватиме у період свят

Зокрема, 27 та 28 грудня СЕП працюватиме в режимі подовженого банківського дня на дві години. 29 грудня до 13.00 у СЕП можуть проводитися лише платежі між банками, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до НБУ та органів Державної казначейської служби.

Водночас, Нацбанк та органи казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15.00.

1 та 8 січня 2018 року СЕП, електронна пошта та депозитарій НБУ, система СЕРТИФ, система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України, система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України "КредІнфо2", Автоматизована інформаційна система "Реєстр договорів з нерезидентами 2" працювати не будуть.

2 січня 2018 року банки не будуть обслуговувати клієнтів та виконуватимуть роботи пов’язані із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.

Водночас, НБУ зобов’язав банки у період із 30 грудня 2017 року до 8 січня 2018 року включно забезпечити безперебійну роботу банкоматів та підкріплення їх готівкою.

3 – 5 та 9 січня 2018 року СЕП і банківська система України працюватимуть у звичайному режимі.

Крім того, у Нацбанку наголосили, що із 29 грудня 2017 року до 3 січня 2018 року включно діятиме офіційний курс гривні, встановлений НБУ 28 грудня 2017 року.

Нагадаємо, НБУ щотижня публікуватиме звіт про обсяги купівлі та продажу валюти (через інтервенції у формі запиту найкращого курсу (RFQ)).