НБУ определил на понедельник курс доллара на уровне 26,47 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Официальный курс гривни к мировым валютам, который начнет действовать в понедельник, 27 мая, составляет 26,47 грн за доллар и 29,61 грн за евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Нацбанка.
Как сообщил НБУ, в понедельник, 27 мая, будет действовать такой курс: 2647,4780 грн за 100 долларов США и 2961,7336 грн за 100 евро.
При этом в НБУ добавили, что сегодня курс валют составил 2933,5362 грн за 100 евро.
Напомним, по данным НБУ, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в пятницу утром выросли в цене до 68,59 доллара за баррель.
Как сообщал УНН, сегодня официальный курс гривны составляет 26,33 грн/доллар.