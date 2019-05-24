НБУ определил на понедельник курс доллара на уровне 26,47 грн

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 18726 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 40763 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 59545 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 74877 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119627 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110859 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137232 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144545 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130162 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
НБУ определил на понедельник курс доллара на уровне 26,47 грн

НБУ определил на понедельник курс доллара на уровне 26,47 грн

Киев  •  УНН

 • 11904 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Официальный курс гривни к мировым валютам, который начнет действовать в понедельник, 27 мая, составляет 26,47 грн за доллар и 29,61 грн за евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Нацбанка.

Как сообщил НБУ, в понедельник, 27 мая, будет действовать такой курс: 2647,4780 грн за 100 долларов США и 2961,7336 грн за 100 евро.

При этом в НБУ добавили, что сегодня курс валют составил 2933,5362 грн за 100 евро.

Напомним, по данным НБУ, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в пятницу утром выросли в цене до 68,59 доллара за баррель.

Как сообщал УНН, сегодня официальный курс гривны составляет 26,33 грн/доллар.

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