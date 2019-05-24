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НБУ визначив на понеділок курс долара на рівні 26,47 грн

НБУ визначив на понеділок курс долара на рівні 26,47 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Офіційний курс гривні до світових валют, який почне діяти в понеділок, 27 травня, становить 26,47 грн за долар і 29,61 грн за євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Нацбанку.

Як повідомив НБУ, у понеділок, 27 травня, буде діяти такий курс: 2647,4780 грн за 100 доларів США і 2961,7336 грн за 100 євро.

При цьому в НБУ додали, що сьогодні курс валют склав 2933,5362 грн за 100 євро.

Нагадаємо, за даними НБУ, ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 68,59 долара за барель.

Як повідомляв УНН, на сьогодні офіційний курс гривні становить 26,33 грн/долар.

Українські Національні Новини

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