НБУ визначив на понеділок курс долара на рівні 26,47 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Офіційний курс гривні до світових валют, який почне діяти в понеділок, 27 травня, становить 26,47 грн за долар і 29,61 грн за євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Нацбанку.
Як повідомив НБУ, у понеділок, 27 травня, буде діяти такий курс: 2647,4780 грн за 100 доларів США і 2961,7336 грн за 100 євро.
При цьому в НБУ додали, що сьогодні курс валют склав 2933,5362 грн за 100 євро.
Нагадаємо, за даними НБУ, ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 68,59 долара за барель.
Як повідомляв УНН, на сьогодні офіційний курс гривні становить 26,33 грн/долар.