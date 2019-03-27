НБУ исключил из состава группы банка "Авангард" компанию по управлению активами

"Национальный банк Украины по представлению АО "Банк Авангард" исключил из состава участников его банковской группы ООО "КУА "Спильна Инвест". Соответствующее решение № 111 было принято Комитетом Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем 25 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что сейчас группа АО "Банк Авангард" насчитывает девять участников. Всего, по данным НБУ, в Украине зарегистрировано 27 банковских групп.

Как сообщал УНН, Нацбанк аннулировал лицензию на осуществление валютных операций в одной из финансовых компаний.