НБУ виключив зі складу групи банку "Авангард" компанію з управління активами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Національний банк України ухвалив рішення про виключення зі складу групи банку "Авангард" компанію з управління активами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
"Національний банк України за поданням АТ "Банк Авангард" виключив зі складу учасників його банківської групи ТОВ "КУА "Спільна Інвест". Відповідне рішення № 111 було прийняте Комітетом Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем 25 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
У регуляторі зазначили, що наразі група АТ "Банк Авангард" нараховує дев’ять учасників. Загалом, за даними НБУ, в Україні зареєстровано 27 банківських груп.
Як повідомляв УНН, Нацбанк анулював ліцензію на здійснення валютних операцій в одній з фінансових компаній.