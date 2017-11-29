НБУ отчитался о кредитовании малого и среднего бизнеса

В частности, структура кредитов, предоставленных МСП в октябре, выглядит так:

• крупные предприятия - 38%;

• средние - 26%;

• малые, кроме микро - 13%;

• микро (от 500 тыс. до 2 млн евро годового дохода) - 3%;

• микро (от 50 до 500 тыс. евро годового дохода) - 2%;

• микро (до 50 тыс. евро годового дохода) - 7%;

• размер не определен - 11%.

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Половина из этих кредитов была выдана на срок до 1 года, 29% - от 1 до 5 лет и 21% сроком более чем на 5 лет.

В то же время структура кредитов, предоставляемых домашним хозяйствам ФЛП в октябре 2017 года, выглядит так:

• средние - 10%;

• малые, кроме микро - 10%;

• микро (от 500 тыс. до 2 млн евро годового дохода) - 5%;

• микро (от 50 до 500 тыс. евро годового дохода) - 1%;

• микро (до 50 тыс. евро годового дохода) - 31%;

• размер не определен - 43%.

Стоит отметить, что доля кредитов, не определенных за МСП, в октябре возросла. По состоянию на июль этот показатель составлял 39%.

Как сообщал УНН, в НБУ считают, что малый и средний бизнес должны быть основой роста экономики Украины.