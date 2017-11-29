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НБУ отчитался о кредитовании малого и среднего бизнеса

НБУ отчитался о кредитовании малого и среднего бизнеса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В течение июля - октября текущего года малые и средние предприятия получали кредиты в иностранной и национальной валюте в соотношении около 50% на 50%. При этом чуть более половины кредитов (51%) в октябре было предоставлено представителям малого и среднего бизнеса. Такие данные привел на круглом столе "Статистика МСП и экономическая политика" директор департамента статистики и отчетности НБУ Юрий Половнев, передает корреспондент УНН.

В частности, структура кредитов, предоставленных МСП в октябре, выглядит так:

• крупные предприятия - 38%;
• средние - 26%;
• малые, кроме микро - 13%;
• микро (от 500 тыс. до 2 млн евро годового дохода) - 3%;
• микро (от 50 до 500 тыс. евро годового дохода) - 2%;
• микро (до 50 тыс. евро годового дохода) - 7%;
• размер не определен - 11%.

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Половина из этих кредитов была выдана на срок до 1 года, 29% - от 1 до 5 лет и 21% сроком более чем на 5 лет.

В то же время структура кредитов, предоставляемых домашним хозяйствам ФЛП в октябре 2017 года, выглядит так:

• средние - 10%;
• малые, кроме микро - 10%;
• микро (от 500 тыс. до 2 млн евро годового дохода) - 5%;
• микро (от 50 до 500 тыс. евро годового дохода) - 1%;
• микро (до 50 тыс. евро годового дохода) - 31%;
• размер не определен - 43%.

Стоит отметить, что доля кредитов, не определенных за МСП, в октябре возросла. По состоянию на июль этот показатель составлял 39%.

Как сообщал УНН, в НБУ считают, что малый и средний бизнес должны быть основой роста экономики Украины.

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