НБУ відзвітував про кредитування малого та середнього бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Протягом липня — жовтня поточного року малі та середні підприємства отримували кредити у іноземній та національній валюті у співвідношенні близько 50% на 50%. При цьому трохи більше половини кредитів (51%) у жовтні було надано представникам малого та середнього бізнесу. Такі дані навів на круглому столі “Статистика МСП та економічна політика” директор департаменту статистики та звітності НБУ Юрій Половньов, передає кореспондент УНН.
Зокрема, структура кредитів наданих МСП у жовтні виглядає так:
• великі підприємства – 38%;
• середні – 26%;
• малі, крім мікро – 13%;
• мікро (від 500 тис. до 2 млн євро річного доходу) – 3%;
• мікро (від 50 до 500 тис. євро річного доходу) – 2%;
• мікро (до 50 тис. євро річного доходу) – 7%;
• розмір не визначено – 11%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці беруть вкрай мало споживчих кредитів - аналітик
Половина із цих кредитів була видана на термін до 1 року, 29% - від 1 до 5 років та 21% строком більш ніж на 5 років.
Водночас структура кредитів, наданих домашнім господарствам ФОП у жовтні 2017 року, виглядає так:
• середні – 10%;
• малі, крім мікро – 10%;
• мікро (від 500 тис. до 2 млн євро річного доходу) – 5%;
• мікро (від 50 до 500 тис. євро річного доходу) – 1%;
• мікро (до 50 тис. євро річного доходу) – 31%;
• розмір не визначено – 43%.
Варто зазначити, що частка кредитів, не визначених за МСП, у жовтні зросла. Станом на липень цей показник становив 39%.
Як повідомляв УНН, У НБУ вважають, що малий та середній бізнес мають бути основою зростання економіки України.