НБУ: все ограничения на валютном рынке будут постепенно отменяться

Имеющиеся на сегодня меры защиты на валютном рынке являются актуальными для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности, заявили в НБУ.

Все ограничения, которые до сих пор есть на валютном рынке, были введены до 2016 года.

"Введение этих мер позволило восстановить экономическое развитие государства. В течение 2016-2018 годов ВВП Украины устойчиво рос. Потребительская инфляция сократилась с 43,3% на конец 2015 году до 9,8% на конец 2018 года. Международные резервы за этот период существенно выросли и удерживаются на уровне более 20 млрд долл. США", говорится в отчете регулятора.

Несмотря на улучшение основных экономических показателей и стабилизации финансовой системы, определенные риски для макроэкономической стабильности сохраняются, уверены в НБУ.

По информации НБУ, увеличение части мер защиты на валютном рынке необходимо, поскольку:

имеющиеся геополитические риски, в частности, эскалации военного конфликта на Востоке и / или в Азовском море, новых торговых ограничений со стороны России и т.д.;

значительные погашения внешнего долга в течение ближайших двух лет формируют существенные потребности в финансировании;

из-за замедления мировой экономики и протекционистские меры ухудшаются условия международной торговли;

объем международных резервов является достаточным для выполнения обязательств Правительства и Национального банка, однако остается ниже достаточного уровня за композитным критерием МВФ;

экономика все еще уязвима к чрезмерным курсовых колебаний на валютном рынке;

сохраняется высокий уровень долларизации банковской системы.

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Как заявляют в НБУ, в таких условиях стабильное функционирование валютного рынка и ограничения чрезмерных колебаний обменного курса гривны необходимы для дальнейшего укрепления макрофинансовой стабильности. Введенные меры защиты позволяют снижать инфляционные и девальвационные ожидания, повышать доверие к гривне. Это будет способствовать ценовой стабильности, важной для устойчивых темпов долгосрочного роста экономики.

Все введенные меры защиты де-факто были введены еще до 2016 года. После этого Национальный банк не вводил новых мер защиты на валютном рынке, а исключительно смягчал или отменял введены во время экономического кризиса.

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Как известно, только с начала этого года введено около 30 валютных послаблений, в частности:

увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам вдвое до 365 дней и одновременную отмену санкций посредством прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение этих сроков;

отмена предварительного резервирования гривны для покупки валюты бизнесом (Т + 1);

повышение лимита на репатриацию дивидендов с 7 млн долл. США в 12 млн евро;

снижение норматива обязательной продажи валютных поступлений с 50% до 30%;

разрешение на свободное использование счетов юрлиц-резидентов за рубежом

отмена процедуры регистрации внешних заимствований;

замена тотального валютного контроля риск-ориентированным надзором, построенным по принципу "больше рисков - больше внимания, меньше рисков - меньше внимания";

замена индивидуальных валютных лицензий удобной системой электронной лимитов, не требует получения разрешений Национального банка.

"Курс на дальнейшую либерализацию валютного рынка является безальтернативным. Наша конечная цель - свободное движение капитала без каких-либо валютных ограничений. В то же время действующие защиты обеспечат последовательность процесса валютной либерализации, которая является обязательством Украины в рамках программы МВФ", заявили в НБУ.

Национальный банк будет ослаблять и отменять меры защиты постепенно и по мере улучшения макроэкономической ситуации с учетом оценки эффектов от уже снятых ограничений на валютном рынке. Это обезопасит от негативных явлений в реальном секторе экономики и на финансовом рынке и будет способствовать экономическому росту, заключили в Нацбанке.

Напомним, с 7 февраля в Украине заработала новая система валютного надзора.