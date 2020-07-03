НБУ вчера продал 150 млн долларов для сдерживания валютного курса - Смолий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Национальный банк Украины продал на валютном рынке 150 млн долларов для сдерживания валютного курса, в связи с отставкой председателя НБУ. Об этом во время брифинга заявил председатель Национального банка Украины (2018-2020 гг) Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
"Валютный рынок очень чувствителен к событиям, которые являются знаковыми в каждом государстве. Мы видели такой всплеск валютного курса в марте, когда был введен карантин. Вчера рынок отреагировал на мое заявление об отставке, но у Национального банка достаточно инструментов, как мы можем влиять на курс, как мы можем влиять на процесс сглаживания. Вчера Национальный банк для сдерживания резких колебаний продал на валютном рынке 150 млн долларов, сегодня рынок успокоился и работает в обычном режиме", - отметил Смолий.
По его словам, отставка председателя НБУ не повлияет на сотрудничество с МВФ.
"МВФ, как и другие финансовые институты, которые работают с Украиной, они работают не с персонами, они работают с институтами", - добавил Смолий.
Напомним, Верховная Рада приняла в целом проект постановления № 3772, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов Украины.
Как ранее сообщал УНН, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".
Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.
Также вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.