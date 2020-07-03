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НБУ учора продав 150 млн доларів для стримування валютного курсу - Смолій

НБУ учора продав 150 млн доларів для стримування валютного курсу - Смолій

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Національний банк України продав на валютному ринку 150 млн доларів для стримування валютного курсу, у зв’язку з відставкою голови НБУ. Про це під час брифінгу заявив Голова Національного банку України (2018-2020 років) Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

“Валютний ринок дуже чутливий до подій, які є знаковими у кожній державі. Ми бачили такий сплеск валютного курсу у березні, коли був запроваджений карантин. Вчора ринок відреагував на мою заяву про відставку, але у Національного банку є достатньо інструментів, як ми можемо впливати на курс, як ми можемо впливати на процес згладжування. Вчора Національний банк для стримування різких коливань продав на валютному ринку 150 млн доларів, сьогодні ринок заспокоївся і працює у звичайному режимі”, — зазначив Смолій.

За його словами, відставка Голови НБУ не вплине на співпрацю з МВФ.

“МВФ як і інші фінансові інституції, які працюють з Україною, вони працюють не з персонами, вони працюють з інституціями”, — додав Смолій.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови № 3772, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів України.

Як раніше повідомляв УНН, глава Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав заяву про звільнення через “систематичний політичний тиск”.

Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Також ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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