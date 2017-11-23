НБУ упростил условия расчетов за импорт товаров

"Национальный банк Украины упрощает для бизнеса осуществление авансовых платежей за импорт товаров в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

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В частности, отменяется требование, которое до сих пор обязывало банки осуществлять предварительную оплату в иностранной валюте за импорт товаров по внешнеэкономическому договору, общая стоимость которых превышает 5 млн долл. США (в эквиваленте), исключительно с использованием аккредитивной формы расчетов. Отныне осуществлять авансовые расчеты в таких случаях можно будет и без использования аккредитивов.

Нацбанк объяснил отмену этого требования неактуальностью и неэффективностью его для стабилизации валютного рынка.

"Новая упрощенная процедура осуществления авансовых платежей по внешнеэкономическим договорам будет способствовать дальнейшему оживлению внешней торговли и вместе с тем не создаст дополнительного давления на валютном рынке", - считают в НБУ.

Соответствующие изменения вступают в силу с 23 ноября 2017 года.

Напомним, НБУ упростил открытие счетов в банках.