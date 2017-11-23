НБУ спростив умови розрахунків за імпорт товарів

"Національний банк України спрощує для бізнесу здійснення авансових платежів за імпорт товарів в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ спростив умови отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій

Так, скасовується вимога, яка досі зобов'язувала банки здійснювати попередню оплату в іноземній валюті за імпорт товарів за зовнішньоекономічним договором, загальна вартість яких перевищує 5 млн дол. США (в еквіваленті), виключно з використанням акредитивної форми розрахунків. Відтепер здійснювати авансові розрахунки в таких випадках можна буде і без використання акредитивів.

Нацбанк пояснив скасування цієї вимоги неактуальністю та неефективністю її для стабілізації валютного ринку.

"Нова спрощена процедура здійснення авансових платежів за зовнішньоекономічними договорами сприятиме подальшому пожвавленню зовнішньої торгівлі та разом з тим не створить додаткового тиску на валютному ринку", - вважають у НБУ.

Відповідні зміни набувають чинності з 23 листопада 2017 року.

Нагадаємо, НБУ спростив відкриття рахунків у банках.