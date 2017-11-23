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НБУ спростив умови розрахунків за імпорт товарів

НБУ спростив умови розрахунків за імпорт товарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Відсьогодні бізнесу буде легше платити аванс за імпорт товарів в іноземній валюті. Відповідне рішення ухвалив Національний банк України, передає УНН.

"Національний банк України спрощує для бізнесу здійснення авансових платежів за імпорт товарів в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.

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Так, скасовується вимога, яка досі зобов'язувала банки здійснювати попередню оплату в іноземній валюті за імпорт товарів за зовнішньоекономічним договором, загальна вартість яких перевищує 5 млн дол. США (в еквіваленті), виключно з використанням акредитивної форми розрахунків. Відтепер здійснювати авансові розрахунки в таких випадках можна буде і без використання акредитивів.

Нацбанк пояснив скасування цієї вимоги неактуальністю та неефективністю її для стабілізації валютного ринку.

"Нова спрощена процедура здійснення авансових платежів за зовнішньоекономічними договорами сприятиме подальшому пожвавленню зовнішньої торгівлі та разом з тим не створить додаткового тиску на валютному ринку", - вважають у НБУ.

Відповідні зміни набувають чинності з 23 листопада 2017 року.

Нагадаємо, НБУ спростив відкриття рахунків у банках.

Українські Національні Новини

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