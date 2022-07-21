НБУ: сотрудничество с международными партнерами – ключевой фактор в поддержке экономики

ukru
10:46 • 6304 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 46799 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 111179 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 122974 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 111556 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141144 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139769 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114023 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107078 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93539 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 75296 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 55020 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 64829 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 54320 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 54223 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 46831 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 54223 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238850 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268748 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205670 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 5408 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 111184 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102806 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120614 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123031 просмотра
Актуальное
НБУ: сотрудничество с международными партнерами – ключевой фактор в поддержке экономики

НБУ: сотрудничество с международными партнерами – ключевой фактор в поддержке экономики

Киев • УНН

 • 98020 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Ожидается запуск новой программы с Международным валютным фондом, которая поможет Украине поддерживать экономику во время войны и ее восстановление после. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает УНН.

Детали

В НБУ подчеркнули, что дальнейшее сотрудничество с международными партнерами остается одним из ключевых факторов поддержки функционирования экономики в условиях полномасштабной войны и ее возобновления после завершения активной фазы боевых действий.

Цитата

"В 2023 году будет проходить дальнейшая активная работа с международными партнерами. В частности, ожидается запуск новой программы с МВФ для поддержки макроэкономической стабильности. Сотрудничество с МВФ и продолжение процесса евроинтеграции в Украине будут способствовать проведению других структурных реформ и становятся важной предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности" , – отметил Шевченко.

Напомним

Из-за войны в Украине в этом году экономика сократится на треть, будут сдерживаться темпы роста и в дальнейшем – в 2023-2024 годах они составят около 5-6% в год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы