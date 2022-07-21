НБУ: сотрудничество с международными партнерами – ключевой фактор в поддержке экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Ожидается запуск новой программы с Международным валютным фондом, которая поможет Украине поддерживать экономику во время войны и ее восстановление после. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает УНН.
Детали
В НБУ подчеркнули, что дальнейшее сотрудничество с международными партнерами остается одним из ключевых факторов поддержки функционирования экономики в условиях полномасштабной войны и ее возобновления после завершения активной фазы боевых действий.
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"В 2023 году будет проходить дальнейшая активная работа с международными партнерами. В частности, ожидается запуск новой программы с МВФ для поддержки макроэкономической стабильности. Сотрудничество с МВФ и продолжение процесса евроинтеграции в Украине будут способствовать проведению других структурных реформ и становятся важной предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности" , – отметил Шевченко.
Напомним
Из-за войны в Украине в этом году экономика сократится на треть, будут сдерживаться темпы роста и в дальнейшем – в 2023-2024 годах они составят около 5-6% в год.