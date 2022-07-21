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НБУ: співпраця з міжнародними партнерами – ключовий чинник у підтримці економіки

НБУ: співпраця з міжнародними партнерами – ключовий чинник у підтримці економіки

Київ • УНН

 • 98023 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Очікується запуск нової програми з Міжнародним валютним фондом, що допоможе Україні підтримувати економіку під час війни та її відновлення після. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Кирило Шевченко, передає УНН.

Деталі

В НБУ наголосили, що подальша співпраця з міжнародними партнерами залишається одним з ключових чинників підтримки функціонування економіки в умовах повномасштабної війни та її відновлення після завершення активної фази бойових дій.

Цитата

"У 2023 році відбуватиметься подальша активна робота з міжнародними партнерами. Зокрема очікується запуск нової програми з МВФ для підтримки макроекономічної стабільності. Співпраця з МВФ та продовження процесу євроінтеграції в Україні сприятимуть проведенню інших структурних реформ і стають важливою передумовою для забезпечення макроекономічної стабільності", – зазначив Шевченко.

Нагадаємо

Через війну в Україні цього року економіка скоротиться на третину, стримуватимуться темпи зростання і надалі – у 2023-2024 роках вони становитимуть близько 5-6% на рік.

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