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НБУ снизил официальный курс доллара до 44,61 гривны, евро достиг исторического максимума

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

НБУ установил курс доллара на уровне 44,6144 грн, евро — 52,1301 грн. Злотый стоит 12,0685 грн.

НБУ снизил официальный курс доллара до 44,61 гривны, евро достиг исторического максимума

По состоянию на пятницу, 20 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,61 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,70 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 52,13. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,6144 грн (-9 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 52,1301 грн (+26 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0685 грн. (+8 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,45–44,93 грн, евро — по 51,78–52,48 грн, злотый — по 11,64–12,16 грн;
    • на межбанке курсы составляют 44,63–44,67 грн/долл. и 52,14–52,17 грн/евро.

      Напомним

      Правительство одобрило законопроект, который увеличивает штрафы за финансовые нарушения до 1360 гривен. Также срок привлечения к ответственности продлевается до одного года.

      С 14 августа банки усиливают контроль за новыми и «спящими» ФЛП: лимиты на переводы стали жёстче14.08.26, 17:57 • 7063 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      Финансы
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина