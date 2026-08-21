НБУ снизил официальный курс доллара до 44,61 гривны, евро достиг исторического максимума

По состоянию на пятницу, 20 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,61 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,70 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 52,13. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,6144 грн (-9 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 52,1301 грн (+26 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0685 грн. (+8 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 44,45–44,93 грн, евро — по 51,78–52,48 грн, злотый — по 11,64–12,16 грн;

на межбанке курсы составляют 44,63–44,67 грн/долл. и 52,14–52,17 грн/евро.

Напомним

Правительство одобрило законопроект, который увеличивает штрафы за финансовые нарушения до 1360 гривен. Также срок привлечения к ответственности продлевается до одного года.

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