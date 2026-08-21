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НБУ знизив офіційний курс долара до 44,61 гривні, євро сягнув історичного максимуму

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 44,6144 грн, євро - 52,1301 грн. Злотий коштує 12,0685 грн.

НБУ знизив офіційний курс долара до 44,61 гривні, євро сягнув історичного максимуму

Станом на п'ятницю, 20 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,61 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 44,70 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 52,13. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 44,6144 грн (-9 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 52,1301 грн (+26 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0685 грн. (+8 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 44,45-44,93 грн, євро за 51,78-52,48 грн, злотий за 11,64-12,16 грн;
    • на міжбанку курси становлять 44,63-44,67 грн/дол. та 52,14-52,17 грн/євро.

      Нагадаємо

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      Вадим Хлюдзинський

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