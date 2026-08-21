НБУ знизив офіційний курс долара до 44,61 гривні, євро сягнув історичного максимуму
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 44,6144 грн, євро - 52,1301 грн. Злотий коштує 12,0685 грн.
Станом на п'ятницю, 20 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,61 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 44,70 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 52,13. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 44,6144 грн (-9 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 52,1301 грн (+26 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0685 грн. (+8 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 44,45-44,93 грн, євро за 51,78-52,48 грн, злотий за 11,64-12,16 грн;
- на міжбанку курси становлять 44,63-44,67 грн/дол. та 52,14-52,17 грн/євро.
Нагадаємо
Уряд схвалив законопроєкт, який збільшує штрафи за фінансові порушення до 1360 гривень. Також подовжується строк притягнення до відповідальності до одного року.
З 14 серпня банки посилюють контроль за новими та "сплячими" ФОП: ліміти на перекази стали жорсткішими14.08.26, 17:57 • 7063 перегляди