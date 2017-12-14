НБУ рассчитывает на два транша МВФ в следующем году на 3-3,5 млрд долларов

"Мы уже полностью знаем, что до конца года мы транш не получим. В то же время, мы рассчитываем в следующем году получить два транша на общую сумму 3-3,5 млрд долл.", - сказал замглавы НБУ.

В то же время и.о. главы НБУ Яков Смолий добавил, что Украина может получить очередной транш МВФ ориентировочно во втором квартале 2018 года.

Напомним, Украина ранее рассчитывала на очередной транш от МВФ в начале следующего года.