НБУ рассчитывает на два транша МВФ в следующем году на 3-3,5 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина в 2018 году рассчитывает на получение двух траншей от Международного валютного фонда на общую сумму 3-3,5 млрд долл. США. Об этом сказал на брифинге заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНН.
"Мы уже полностью знаем, что до конца года мы транш не получим. В то же время, мы рассчитываем в следующем году получить два транша на общую сумму 3-3,5 млрд долл.", - сказал замглавы НБУ.
В то же время и.о. главы НБУ Яков Смолий добавил, что Украина может получить очередной транш МВФ ориентировочно во втором квартале 2018 года.
Напомним, Украина ранее рассчитывала на очередной транш от МВФ в начале следующего года.