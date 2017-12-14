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НБУ розраховує на два транші МВФ у наступному році на 3-3,5 млрд доларів

НБУ розраховує на два транші МВФ у наступному році на 3-3,5 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна у 2018 році розраховує на отримання двох траншів від Міжнародного валютного фонду на загальну суму 3-3,5 млрд дол. США. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає УНН.

"Ми вже стовідсотково знаємо, що до кінця року ми транш не отримаємо. У той же час, ми розраховуємо наступного року отримати два транші на загальну суму 3-3,5 млрд дол.", - сказав заступник голови НБУ.

Водночас в.о. голови НБУ Яків Смолій додав, що Україна може отримати черговий транш МВФ орієнтовно у другому кварталі 2018 року.

Нагадаємо, Україна раніше розраховувала на черговий транш від МВФ на початку наступного року.

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