НБУ розраховує на два транші МВФ у наступному році на 3-3,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна у 2018 році розраховує на отримання двох траншів від Міжнародного валютного фонду на загальну суму 3-3,5 млрд дол. США. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає УНН.
"Ми вже стовідсотково знаємо, що до кінця року ми транш не отримаємо. У той же час, ми розраховуємо наступного року отримати два транші на загальну суму 3-3,5 млрд дол.", - сказав заступник голови НБУ.
Водночас в.о. голови НБУ Яків Смолій додав, що Україна може отримати черговий транш МВФ орієнтовно у другому кварталі 2018 року.
Нагадаємо, Україна раніше розраховувала на черговий транш від МВФ на початку наступного року.