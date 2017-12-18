НБУ рассказал, в каких банках проведут стресс-тесты в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. С целью обеспечения устойчивости банков НБУ будет проводить стресс-тестирование, которому подлежат банки, чьи активы в совокупности составляют не менее 90% общих активов банковского сектора. Об этом сообщил во время пресс-брифинга директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передает УНН.
"Важным элементом обеспечения устойчивости банков станет ежегодное стресс-тестирование банков. Независимые аудиторы будут проводить анализ качества активов всех банков, а НБУ самостоятельно будет проводить регуляторное стресс-тестирование. Ему подлежат банки, чьи активы в совокупности составляют не менее 90% общих активов банковского сектора. Это около 25 банков", - отметил он.
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Кроме того, как уточнил В.Ваврищук, НБУ в дальнейшем будет повышать стандарты раскрытия банками финансовой и пруденциальной отчетности. С 2018 года начнется публикация отчетов о структуре регулятивного капитала.
"В дальнейшем требования к раскрытию отчетности становятся жестче. Целью НБУ является обеспечение полной прозрачности деятельности и финансового состояния банковских учреждений", - подчеркнул директор департамента финансовой стабильности НБУ.
Напомним, платежеспособные банки получили 10,8 млрд грн прибыли за 2016 год.