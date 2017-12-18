НБУ розповів, у яких банках проведуть стрес-тести у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. З метою забезпечення стійкості банків НБУ проводитиме стрес-тестування, якому підлягатимуть банки, чиї активи сукупно становлять не менше 90% загальних активів банківського сектору. Про це повідомив під час прес-брифінгу директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук, передає УНН.
"Важливим елементом забезпечення стійкості банків стане щорічне стрес-тестування банків. Незалежні аудитори проводитимуть аналіз якості активів усіх банків, а НБУ самостійно проводитиме регуляторне стрес-тестування. Йому підлягатимуть банки, чиї активи сукупно становлять не менше 90% загальних активів банківського сектору. Це близько 25 банків", - зауважив він.
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Крім того, як уточнив В.Ваврищук, НБУ надалі підвищуватиме стандарти розкриття банками фінансової та пруденційної звітності. Із 2018 року розпочнеться публікація звітів про структуру регулятивного капіталу.
"Надалі вимоги до розкриття звітності ставатимуть жорсткішими. НБУ має за мету забезпечити повну прозорість діяльності та фінансового стану банківських установ", - підкреслив директор департаменту фінансової стабільності НБУ.
Нагадаємо, платоспроможні банки отримали 10,8 млрд грн прибутку за 2016 рік.