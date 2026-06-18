НБУ прогнозирует ускорение инфляции в конце года

Инфляция будет находиться около текущего уровня в течение ближайших месяцев, "ускорится в конце года, но в 2027 году вернется к замедлению", сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Достаточное предложение сырых продуктов питания будет ограничивать рост инфляции в ближайшие месяцы. В то же время ценовое давление будет сохраняться из-за увеличения расходов бизнеса вследствие подорожания энергоносителей и ослабления гривны в предыдущие периоды, а также дальнейшего роста зарплат на фоне дефицита кадров. Стабилизация цен на энергоносители, наращивание урожаев и влияние монетарной политики НБУ должны способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления в 2027 году - сообщили в регуляторе.

Детали

В мае, указали в Нацбанке, потребительская инфляция ожидаемо замедлилась (до 8,2% г/г) благодаря росту предложения сырых продуктов питания, а базовая инфляция незначительно ускорилась (до 7,9% г/г). Оба показателя были выше траектории прогноза НБУ, как указали в регуляторе, "прежде всего из-за более сильных вторичных эффектов от стремительного подорожания энергоносителей в предыдущие месяцы". Инфляционные ожидания в целом были устойчивыми, однако в отдельных группах респондентов, как сообщается, оставались повышенными.

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