НБУ прогнозирует, что инфляция умеренно ускорится в следующие месяцы: что будет с ценами

С начала года инфляция в Украине спадала быстрее, чем предполагалось Национальным банком. В частности, в марте годовой рост потребительских цен замедлился до 3,2%, и этот уровень сохранился и в апреле. Пишет УНН с ссылкой на НБУ.

Низкая инфляция во многом связана с последствиями высоких прошлогодних урожаев. Так, урожаи зерновых и овощей в расчете на одного человека в прошлом году были самыми высокими в украинской истории благодаря сверхсприятным погодным условиям. Это соответственно повлияло и на цены продовольственных товаров. Например, сырые продукты, в том числе мука, крупы, подсолнечное масло и сахар, ряд овощей борщевого набора были дешевле, чем год назад - отмечает регулятор.

Нацбанк отмечает, что теплая зима также способствовала снижению цен на тепличные продукты, такие как огурцы и помидоры. Кроме того, блокада на польской границе вынудила некоторых производителей продавать больше товаров на внутреннем рынке, что также снижало ценовое давление. В то же время сдерживанию инфляции способствовали также меры правительства и НБУ. В частности, правительство сохранило мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду, а НБУ контролирует ситуацию на валютном рынке, что помогает ограничить рост цен на импортируемые товары.

По прогнозу НБУ, инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и по итогам года незначительно будет превышать 8%. Это в первую очередь приведет к истощению эффекта высоких прошлогодних урожаев и, вероятно, несколько более низких урожаев нового сезона после прошлогодних рекордов. Кроме того, будет сохраняться негативное влияние войны на расходы бизнеса - пишет НБУ.

Хотя инфляция будет оставаться в пределах умеренных уровней в этом году, ожидается, что в последующие годы она снова снизится до целевого показателя НБУ в 5%. Меры НБУ, направленные на защиту гривневых сбережений от инфляционного обесценивания и обеспечение стабильности на валютном рынке, будут играть важную роль в этом процессе.

Напомним

Украина увеличивает объемы экспорта молочной продукции, в том числе в страны Европейского Союза.