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НБУ прогнозує, що інфляція помірно пришвидшиться в наступні місяці: що буде з цінами

НБУ прогнозує, що інфляція помірно пришвидшиться в наступні місяці: що буде з цінами

Київ • УНН

 • 17068 перегляди

Згідно з прогнозом Національного банку України, інфляція в Україні помірно прискориться в найближчі місяці і до кінця року трохи перевищить 8%. Це пов'язано з вичерпанням ефекту високої прибутковості минулого року. Також впливає війна.

З початку року інфляція в Україні спадала швидше, ніж передбачалося Національним банком. Зокрема, у березні річне зростання споживчих цін уповільнилося до 3,2%, і цей рівень зберігся і в квітні. Пише УНН з посиланням на НБУ.

Низька інфляція значною мірою пов’язана з ефектами від високих минулорічних врожаїв. Так, врожаї зернових та овочів у розрахунку на одну особу минулого року були найвищими в українській історії завдяки надсприятливим погодним умовам. Це відповідно вплинуло й на ціни продовольчих товарів. Наприклад, сирі продукти харчування, зокрема борошно, крупи, соняшникова олія та цукор, низка овочів борщового набору були дешевшими, ніж рік тому

- зазначає регулятор.

Нацбанк зазначає, що тепла зима також сприяла зниженню цін на тепличні продукти, як-от огірки та помідори. Крім того, блокада на польському кордоні змусила деяких виробників продавати більше товарів на внутрішньому ринку, що також знижувало ціновий тиск. Водночас стримуванню інфляції сприяли також заходи уряду та НБУ. Зокрема, уряд зберіг мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду, а НБУ контролює ситуацію на валютному ринку, що допомагає обмежити зростання цін на імпортовані товари.

За прогнозом НБУ, інфляція помірно пришвидшиться в наступні місяці та за підсумками року незначно перевищуватиме 8%. Це передусім спричинить вичерпання ефекту високих минулорічних врожаїв та, ймовірно, дещо нижчі врожаї нового сезону після минулорічних рекордів. Крім того, зберігатиметься негативний вплив війни на витрати бізнесу

- пише НБУ.

Хоча інфляція залишатиметься в межах помірних рівнів цього року, очікується, що в наступні роки вона знову знизиться до цільового показника НБУ в 5%. Заходи НБУ, спрямовані на захист гривневих заощаджень від інфляційного знецінення та забезпечення стабільності на валютному ринку, відіграватимуть важливу роль у цьому процесі.

Нагадаємо

Україна збільшує обсяги експорту молочної продукції, у тому числі до країн Європейського Союзу. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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