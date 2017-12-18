НБУ продал на валютном аукционе 75,2 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня во время проведения валютного аукциона по продаже валюты Национальный банк Украины продал 75,2 млн долларов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, составил 81,4 млн долларов, из которых НБУ приобрел 75,2 млн долл.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евро в обменниках уверенно держится выше 33 гривен
По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составлял 27,85 грн/долл., максимальный - 27,86 грн/долл. и средневзвешенный - 27,8555 грн/долл.
Напомним, сегодня на валютном рынке наблюдаются определенные колебания, характерные для этого периода года и происходят из года в год. НБУ будет сглаживать эти колебания и уже начал работать над этим