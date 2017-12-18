НБУ продал на валютном аукционе 75,2 млн долларов

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 7381 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100368 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102380 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102694 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116960 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103508 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105937 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112743 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117242 просмотра

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Актуальное
НБУ продал на валютном аукционе 75,2 млн долларов

НБУ продал на валютном аукционе 75,2 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 10379 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня во время проведения валютного аукциона по продаже валюты Национальный банк Украины продал 75,2 млн долларов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.

Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, составил 81,4 млн долларов, из которых НБУ приобрел 75,2 млн долл.

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По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составлял 27,85 грн/долл., максимальный - 27,86 грн/долл. и средневзвешенный - 27,8555 грн/долл.

Напомним, сегодня на валютном рынке наблюдаются определенные колебания, характерные для этого периода года и происходят из года в год. НБУ будет сглаживать эти колебания и уже начал работать над этим

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