НБУ продав на валютному аукціоні 75,2 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні під час проведення валютного аукціону з продажу валюти Національний банк України продав 75,2 млн доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення, становив 81,4 млн доларів, з яких НБУ придбав 75,2 млн дол.
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За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,85 грн/дол, максимальний — 27,86 грн/дол та середньозважений — 27,8555 грн/дол.
Нагадаємо, на сьогодні на валютному ринку спостерігаються певні коливання, які характерні для цього періоду року і відбуваються із року в рік. НБУ буде згладжувати це коливання і вже розпочав працювати над цим