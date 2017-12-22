НБУ продал на валютном аукционе 42,9 млн долларов

Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, составил 73,6 млн долларов, из которых НБУ приобрел 42,9 млн долл.

По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 27,9300 грн/долл., максимальный — 27,9315 грн/долл. и средневзвешенный — 27,9306 грн/долл.

Как сообщал УНН, 18 декабря во время проведения валютного аукциона по продаже валюты Национальный банк Украины продал 75,2 млн долларов.