НБУ продав на валютному аукціоні 42,9 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні під час проведення валютного аукціону з продажу валюти Національний банк України продав 42,9 млн доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення, становив 73,6 млн доларів, з яких НБУ придбав 42,9 млн дол.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,9300 грн/дол., максимальний — 27,9315 грн/дол. та середньозважений — 27,9306 грн/дол.
Як повідомляв УНН, 18 грудня під час проведення валютного аукціону з продажу валюти Національний банк України продав 75,2 млн доларів.