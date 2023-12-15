НБУ презентовал новую памятную монету, посвященную железнодорожникам
Киев • УНН
Национальный банк Украины выпустил памятную монету, которая чествует украинских железнодорожников. На монете изображен стилизованный трезубец и поезд с логотипом Укрзализныци.
Национальный банк Украины по случаю создания "Укрзализныци" презентовал новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!", которая посвящена работникам железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в НБУ, пишет УНН.
Детали
В 32-ю годовщину со дня дня создания Укрзализныци прошла презентация новой памятной монеты "Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!".
Монета посвящена работникам железнодорожного транспорта Украины, которых заслуженно называют "железными" людьми и которые за время полномасштабной войны в очередной раз доказали свой профессионализм и преданность своей Родине
Во время презентации также состоялось награждение и вручение первых памятных монет десяти работникам "Укрзализныци", которые с начала полномасштабной войны выполняли свои обязанности, рискуя собственной жизнью, восстанавливали поврежденные железнодорожные маршруты.
На аверсе памятной монеты размещен стилизованный трезубец, контуры которого очерчены изображением железнодорожных путей. На ее реверсе - поезд с логотипом "Укрзализныци", мчащийся сквозь острые острия. В Нацбанке отметили, что мотив реверса иллюстрирует события начала полномасштабного вторжения, когда на границе Запорожской и Херсонской областей украинские железнодорожники, рискуя собственной жизнью, спасали людей.
Дизайн монеты создали художники художественной группы "АртТриум": Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.
Приобрести памятную монету можно будет с 20 декабря в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин будет реализовано 25 тысяч шт. памятных монет, из них в первый день продажи будут доступны 10 тысяч шт.
Кроме того, монеты постепенно будут реализовываться и банками-дистрибьюторами - "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк" и "ПриватБанк".
Напомним
Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Украинский язык" номиналом 5 гривен из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), на аверсе которой размещена стилизованная буква "Ї" с соловьем, что символизирует мелодичность украинского языка.
НБУ презентовал новую памятную монету, посвященную железнодорожникам
Национальный банк Украины выпустил памятную монету, которая чествует украинских железнодорожников. На монете изображен стилизованный трезубец и поезд с логотипом Укрзализныци.
Растрата 18 млн грн завода "Антонова": дело направлено в суд
Игорю Дехтяренко и еще одному бывшему директору было предъявлено обвинение в растрате более 18 миллионов гривен ГП "Антонов" путем переплаты за юридические услуги, связанные с взысканием задолженности. Из-за этих действий государственному предприятию был нанесен значительный ущерб.
США: после завершения войны между Израилем и ХАМАС, ключевую роль в управлении анклавом должна играть Палестинская администрация
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, разговаривая с президентом Махмудом Аббасом заявил, что для Израиля не будет ни "разумным", ни "правильным" снова оккупировать Газу. Белый дом поддерживает возвращение сил безопасности Палестинской администрации к руководству vектором Газа. США также ожидают, что следующий этап войны в Газе будет включать "точные" операции управляемые разведкой.
Британия одобрила новые ограничения против России за войну в Украине
Великобритания приняла новые санкции против россии, включая запрет на импорт определенных металлов, а также финансовые меры, чтобы предотвратить использование товаров и технологий для поддержки военных действий россии в Украине.
Бундестаг одобрил дополнительный бюджет Германии на 2023 год
Немецкий Бундестаг принял дополнительный бюджет на 2023 год, позволяющий осуществлять заимствования вне конституционного "долгового тормоза" в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с войной в Украине.
Армия рф обстреляла Херсон из артиллерии, двое раненых
Российские войска обстреляли жилой дом в Херсоне, в результате чего две женщины получили ранения.
Папа Римский отметил важность регулирования искусственного интеллекта
Папа Франциск призывает к заключению международного соглашения о регулировании ИИ, подчеркивая его этические проблемы и потенциальные риски, включая дезинформацию и угрозы миру.
Совет обороны области созывают на Закарпатье после подрыва гранат депутатом на сессии
На Закарпатье созвали срочное заседание совета обороны области после того, как депутат бросил гранату в сессионный зал, ранив 26 человек.
"Помним, какова цена нашей свободы и независимости": Зеленский почтил память павших украинских воинов на Марсовом поле во Львове
Президент Зеленский почтил на Лычаковском кладбище во Львове украинских воинов, погибших в российско-украинской войне, возложив цветы к их могилам.
Министерство обороны Украины перешло на стандартную систему закупок НАТО
Министерство обороны Украины ввело новую систему закупок по стандартам НАТО, отойдя от постсоветской модели для улучшения планирования и эффективности, как пояснил заместитель министра Дмитрий Клименков.