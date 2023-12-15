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НБУ презентовал новую памятную монету, посвященную железнодорожникам

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 13:19  •  13884 просмотра

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Национальный банк Украины выпустил памятную монету, которая чествует украинских железнодорожников. На монете изображен стилизованный трезубец и поезд с логотипом Укрзализныци.

Национальный банк Украины по случаю создания "Укрзализныци" презентовал новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!", которая посвящена работникам железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в НБУ, пишет УНН.

Детали

В 32-ю годовщину со дня дня создания Укрзализныци прошла презентация новой памятной монеты "Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!".

Монета посвящена работникам железнодорожного транспорта Украины, которых заслуженно называют "железными" людьми и которые за время полномасштабной войны в очередной раз доказали свой профессионализм и преданность своей Родине

- сообщили в НБУ.

Во время презентации также состоялось награждение и вручение первых памятных монет десяти работникам "Укрзализныци", которые с начала полномасштабной войны выполняли свои обязанности, рискуя собственной жизнью, восстанавливали поврежденные железнодорожные маршруты.

На аверсе памятной монеты размещен стилизованный трезубец, контуры которого очерчены изображением железнодорожных путей. На ее реверсе - поезд с логотипом "Укрзализныци", мчащийся сквозь острые острия. В Нацбанке отметили, что мотив реверса иллюстрирует события начала полномасштабного вторжения, когда на границе Запорожской и Херсонской областей украинские железнодорожники, рискуя собственной жизнью, спасали людей.

Дизайн монеты создали художники художественной группы "АртТриум": Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

Приобрести памятную монету можно будет с 20 декабря в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин будет реализовано 25 тысяч шт. памятных монет, из них в первый день продажи будут доступны 10 тысяч шт.  

Кроме того, монеты постепенно будут реализовываться и банками-дистрибьюторами - "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк" и "ПриватБанк".

Напомним

Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Украинский язык" номиналом 5 гривен из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), на аверсе которой размещена стилизованная буква "Ї" с соловьем, что символизирует мелодичность украинского языка.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
НБУ презентував нову пам'ятну монету, присвячену залізничникам
NBU presents new commemorative coin dedicated to railroad workers
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НБУ презентовал новую памятную монету, посвященную железнодорожникам

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