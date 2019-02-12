Нацбанк показал две новые памятные монеты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Национальный банк Украины открыл онлайн заказ на две новые монеты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
С сегодняшнего дня для предварительного онлайн заказ станут доступными такие памятные монеты, запланированные для введения 26 февраля 2019:
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- памятные монеты "Паланок" - серебряная номиналом 10 гривен и из нейзильбера номиналом 5 гривен. Они посвящены древней исторической и военно-архитектурном памятнике, одно из самых оригинальных фортификационных сооружений позднего средневековья Центральной Европы. Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы, ее масса - 31,1 г, тираж - 3000 штук. Монета номиналом 5 гривен имеет тираж 40 000 штук.
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- памятная монета "Лошадь" - номиналом 5 гривен из серебра 925 пробы продолжит серию "Фауна в памятниках культуры Украины". Эта монета посвящена лошади, изображение которой находим на памятниках культуры Киевской Руси. Ее масса - 15,5 г, тираж - 4000 штук. Монета украшена локальной позолотой.
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Как сообщал УНН, в прошлом году НБУ продал за границу более 22 тыс. памятных монет .