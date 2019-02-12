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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Нацбанк показав дві нові пам'ятні монети

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Національний банк України відкрив онлайн замовлення на дві нові монети. Про це УНН повідомили у прес-службу НБУ.

Відсьогодні для попереднього онлайн замовлення стануть доступними такі пам’ятні монети, заплановані для введення 26 лютого 2019 року:

  •  пам’ятні монети “Замок Паланок” – срібна номіналом 10 гривень та з нейзильберу номіналом 5 гривень. Вони присвячені давній історичній та військово-архітектурній пам’ятці, одній із найоригінальніших фортифікаційних споруд пізнього середньовіччя Центральної Європи. Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 925 проби, її маса – 31,1 г, тираж – 3 000 штук. Монета номіналом 5 гривень має тираж 40 000 штук.
  • пам’ятна монета “Кінь” – номіналом 5 гривень зі срібла 925 проби продовжить серію “Фауна в пам’ятках культури України”. Ця монета присвячена коню, зображення якого знаходимо на пам’ятках культури Київської Русі. Її маса – 15,5 г, тираж – 4 000 штук. Монета оздоблена локальною позолотою.

Як повідомляв УНН, минулого року НБУ продав за кордон понад 22 тис. памʼятних монет

Українські Національні Новини

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