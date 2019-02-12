Нацбанк показав дві нові пам'ятні монети
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Національний банк України відкрив онлайн замовлення на дві нові монети. Про це УНН повідомили у прес-службу НБУ.
Відсьогодні для попереднього онлайн замовлення стануть доступними такі пам’ятні монети, заплановані для введення 26 лютого 2019 року:
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- пам’ятні монети “Замок Паланок” – срібна номіналом 10 гривень та з нейзильберу номіналом 5 гривень. Вони присвячені давній історичній та військово-архітектурній пам’ятці, одній із найоригінальніших фортифікаційних споруд пізнього середньовіччя Центральної Європи. Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 925 проби, її маса – 31,1 г, тираж – 3 000 штук. Монета номіналом 5 гривень має тираж 40 000 штук.
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- пам’ятна монета “Кінь” – номіналом 5 гривень зі срібла 925 проби продовжить серію “Фауна в пам’ятках культури України”. Ця монета присвячена коню, зображення якого знаходимо на пам’ятках культури Київської Русі. Її маса – 15,5 г, тираж – 4 000 штук. Монета оздоблена локальною позолотою.
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Як повідомляв УНН, минулого року НБУ продав за кордон понад 22 тис. памʼятних монет.