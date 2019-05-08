НБУ повысил лимит на репатриацию дивидендов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В рамках валютной либерализации Национальный банк повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 до 12 млн евро в месяц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Свободное управление полученными в Украине доходами - чрезвычайно важный вопрос для иностранных инвесторов. Увеличенный лимит в 12 млн евро в месяц фактически удовлетворяет потребности всех работающих в Украине предприятий с иностранными инвестициями. Однако мы понимаем, что существование этого регуляторного ограничения безусловно является определенным барьером для новых инвесторов, и наша цель - его полная отмена", - отметил заместитель Председателя Национального банка Олег Чурий.
Отмечается, что это уже второе увеличение лимита в течение этого года.
Отмечается, улучшение макроэкономической ситуации в Украине позволяет продолжать снятия валютных ограничений, которые вредят бизнес-климату.
Соответствующие изменения об увеличении лимита на репатриацию дивидендов утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины № 66 от 7 мая 2019 "О внесении изменения в Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте". Она вступает в силу с 8 мая 2019 года.
Напомним, Национальный банк Украины разрешил компаниям и банкам с иностранными инвестициями репатриировать дивиденды за 2018 год.