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НБУ повысил лимит на репатриацию дивидендов

НБУ повысил лимит на репатриацию дивидендов

Киев  •  УНН

 • 9887 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В рамках валютной либерализации Национальный банк повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 до 12 млн евро в месяц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Свободное управление полученными в Украине доходами - чрезвычайно важный вопрос для иностранных инвесторов. Увеличенный лимит в 12 млн евро в месяц фактически удовлетворяет потребности всех работающих в Украине предприятий с иностранными инвестициями. Однако мы понимаем, что существование этого регуляторного ограничения безусловно является определенным барьером для новых инвесторов, и наша цель - его полная отмена", - отметил заместитель Председателя Национального банка Олег Чурий.

Отмечается, что это уже второе увеличение лимита в течение этого года.

Отмечается, улучшение макроэкономической ситуации в Украине позволяет продолжать снятия валютных ограничений, которые вредят бизнес-климату.

Соответствующие изменения об увеличении лимита на репатриацию дивидендов утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины № 66 от 7 мая 2019 "О внесении изменения в Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте". Она вступает в силу с 8 мая 2019 года.

Напомним, Национальный банк Украины разрешил компаниям и банкам с иностранными инвестициями репатриировать дивиденды за 2018 год.

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