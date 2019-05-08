НБУ підвищив ліміт на репатріацію дивідендів

“Вільне управління отриманими в Україні прибутками — надзвичайно важливе питання для іноземних інвесторів. Збільшений ліміт у 12 млн євро на місяць фактично задовольняє потреби усіх працюючих в Україні підприємств з іноземними інвестиціями. Проте ми розуміємо, що існування цього регуляторного обмеження безумовно є певним бар’єром для нових інвесторів, і наша ціль — його повне скасування”, — зазначив заступник Голови Національного банку Олег Чурій.

Зазначається, що це вже друге збільшення ліміту упродовж цього року.

Відмічається, поліпшення макроекономічної ситуації в Україні дає змогу продовжувати зняття валютних обмежень, які шкодять бізнес-клімату.

Відповідні зміни щодо збільшення ліміту на репатріацію дивідендів затверджені постановою Правління Національного банку України № 66 від 07 травня 2019 року “Про внесення зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті”. Вона набуває чинності з 08 травня 2019 року.

Нагадаємо, Національний банк України дозволив компаніям і банкам з іноземними інвестиціями репатріювати дивіденди за 2018 рік.



