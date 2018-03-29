НБУ освободил банки от наказания за нарушение международного стандарта финотчетности до 30 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальный банк продлил для украинских банков процесс перехода на международные стандарты финансовой отчетности 9 “Финансовые инструменты” (МСФО 9), передает УНН со ссылкой на Нацбанк.
“Национальный банк продлевает для банков Украины процесс внедрения в бухгалтерском учете МСФО 9”, — говорится в сообщении.
Таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход банков на МСФО 9 НБУ до 30 июня 2018 года включительно не будет наказывать банки за нарушение ими требований нормативно-правовых актов НБУ по представлению статистической отчетности и нормативов деятельности, если такие нарушения связаны с переклассификацией и изменением оценки финансовых инструментов в соответствии с МСФО 9.
Соответствующие положения закреплены в постановлении НБУ от 28 марта 2018 года № 29, которое вступит в силу с 30 марта 2018 года.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при поддержке международных партнеров запустит в Украине систему представления финансовой отчетности в электронном формате.