НБУ не каратиме банки за порушення міжнародного стандарту фінзвітності до 30 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Національний банк продовжив для українських банків процес переходу на Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” (МСФЗ 9), передає УНН з посиланням на Нацбанк.
“Національний банк продовжує для банків України процес запровадження в бухгалтерському обліку МСФЗ 9”, — йдеться у повідомленні.
Таким чином, щоб забезпечити поступовий перехід банків на МСФЗ 9 НБУ до 30 червня 2018 року включно не каратиме банки за порушення ними вимог нормативно-правових актів НБУ щодо подання статистичної звітності та нормативів діяльності, якщо такі порушення пов’язані з перекласифікацією і зміною оцінки фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9.
Відповідні положення закріплено у постанові НБУ від 28 березня 2018 року № 29, яке набере чинності з 30 березня 2018 року.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за підтримки міжнародних партнерів запустить в Україні систему подання фінансової звітності в електронному форматі.