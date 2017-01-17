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НБУ: на валютном рынке наблюдается превышение спроса над предложением валюты

НБУ: на валютном рынке наблюдается превышение спроса над предложением валюты

Киев • УНН

 • 8237 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. На межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением под действием ситуативных и сезонных факторов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацбанка.

По данным регулятора, сегодня, 17 января 2017 года, предложение валюты ограничено прежде всего в связи с совпадением вчера, 16 января 2017 г., выходного дня (в честь Дня Мартина Лютера Кинга) в США и рабочего дня в Украине. Соответственно, отсутствие поступлений валютной выручки на счета украинских банков вчера повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня.

В то же время, остаются актуальными другие факторы, а именно сезонный спад деловой активности, преимущественно в агросекторе, что отражается в сокращении поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров. Также предложение валюты на межбанковском рынке продолжает ограничивать наличие значительной гривневой ликвидности у компаний-экспортеров, которые в декабре получили возмещение НДС на 16 млрд грн.

Учитывая действие определенных факторов Национальный банк продолжает сохранять присутствие на межбанковском валютном рынке. С начала текущего года Национальный банк осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму 108,8 млн долл. США, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны.

Кроме того, Национальный банк расширил перечень инструментов, которые может использовать для этих целей. На прошлой неделе Национальный банк вышел на рынок с интервенцией на сумму до 10 млн долл. США в форме запроса относительно наилучшего курса, который подтвердил свою эффективность.

Напомним, 16 января НБУ продал на валютном аукционе 38,7 млн долл.

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