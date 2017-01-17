НБУ: на валютному ринку спостерігається перевищення попиту над пропозицією валюти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На міжбанківському валютному ринку спостерігається переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією під дією ситуативних та сезонних факторів. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.
За даними регулятора, сьогодні, 17 січня 2017 року, пропозиція валюти обмежена насамперед у зв’язку зі збігом вчора, 16 січня 2017 року, вихідного дня (на честь Дня Мартіна Лютера Кінга) у США та робочого дня в Україні. Відповідно, відсутність надходжень валютної виручки на рахунки українських банків вчора вплинула на обсяг обов’язкового продажу валютних надходжень сьогодні.
Водночас, залишаються актуальними інші чинники, а саме сезонний спад ділової активності,переважно в агросекторі, що відображається у скороченні надходжень валютної виручки від експорту продовольчих товарів. Також пропозицію валюти на міжбанківському ринку продовжує обмежувати наявність значної гривневої ліквідності у компаній-експортерів, які у грудні отримали відшкодування ПДВ на 16 млрд грн.
З огляду на дію окреслених чинників Національний банк продовжує зберігати присутність на міжбанківському валютному ринку. З початку поточного року Національний банк здійснив під час аукціонів чистий продаж іноземної валюти на суму 108,8 млн. дол. США, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні.
Крім того, Національний банк розширив перелік інструментів, які може застосовувати для цих цілей. Минулого тижня Національний банк вийшов на ринок з інтервенцією на суму до 10 млн. дол. США у формі запиту щодо найкращого курсу, яка підтвердила свою ефективність.
Нагадаємо, 16 січня НБУ продав на валютному аукціоні 38,7 млн дол.