НБУ и Минфин должны подписать меморандум инфляционного таргетирования - В.Гонтарева
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Национальный банк Украины и Министерство финансов Украины должны подписать меморандум для дальнейшего инфляционного таргетирования. Об этом на брифинге заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.
“Я считаю, что будет целесообразным подписать меморандум с Министерством финансов, где будет четко понятно, что и они с нами находятся в нашем режиме инфляционного таргетирования”, — сказала В.Гонтарева.
По ее словам, пока НБУ над работает над разработкой соответствующего меморандума.
При этом она добавила, что Нацбанк предложил Минфину репрофайлинг, для того чтобы в дальнейшем не было даже возможности возвращения к идее фискального доминирования.
“Поэтому мы предложили Министерству финансов эту реструктуризацию сроком на 30 лет, чтобы у нас выплаты Министерства финансов были прогнозируемые и умеренные и не делали очень большой нагрузки на бюджет страны”, — сказала В.Гонтарева.
По ее словам, НБУ также предложил привязать купон по этим реструктуризированным облигациям к ставке инфляции.
“И это первый шаг для того, чтобы Министерство финансов и Кабинет министров были с нами вместе в нашем таргетирования инфляции”, — сказала глава НБУ.
Она также сообщила, что члены правления НБУ сегодня подписали аудиторский отчет работы Нацбанка.
Как сообщал УНН, НБУ снизил учетную ставку до 13% годовых.