Нацбанк і Мінфін мають підписати меморандум для інфляційного таргетування - В.Гонтарева
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Національний банк України і Міністерство фінансів україни повинні підписати меморандум для подальшого інфляційного таргетування. Про це на брифінгу заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.
“Я вважаю, що буде за доцільне підписати меморандум з Міністерством фінансів, де буде чітко зрозуміло, що і вони з нами знаходяться в нашому режимі інфляційного таргетування”, — сказала В.Гонтарева.
За її словами наразі НБУ над працює над розробкою відповідного меморандуму.
При цьому вона додала, що Нацбанк запропонував Мінфіну репрофайлінг, для того щоб у подальшому не було навіть можливості повернення до ідеї фіскального домінування.
“Тому ми запропонували Міністерству фінансів цю реструктуризацію строком на 30 років, щоб у нас виплати Міністерства фінансів були прогнозовані та помірні і не робили дуже великого навантаження на бюджет країни”, — сказала В.Гонтарева.
За її словами, НБУ також запропонував прив’язати купон за цим реструктуризованим облігаціям до ставки інфляції.
“І це перший крок для того, щоб Міністерство фінансів і Кабінет міністрів були з нами разом у нашому таргетуванні інфляції”, — сказала голова НБУ.
Вона також повідомила, що члени правління НБУ сьогодні підписали аудиторський звіт роботи Нацбанку.
Як повідомляв УНН, НБУ знизив облікову ставку до 13% річних.