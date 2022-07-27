НБУ разрешил банкам продавать больше наличной валюты

Цитата

"С 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, такое решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и сказаться на ослаблении девальвационного давления. В то же время дополнительное давление на международные резервы НБУ в результате использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым.

Напомним

14 апреля 2022 года НБУ разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению. В то же время банки могли осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной им наличной иностранной валюты и проданной.

Это было необходимо для предотвращения дополнительного давления на валютные резервы в условиях значительного преобладания спроса на предложение в безналичном сегменте валютного рынка и реализации отложенного спроса со стороны граждан.