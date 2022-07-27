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НБУ дозволив банкам продавати більше готівкової валюти

НБУ дозволив банкам продавати більше готівкової валюти

Київ • УНН

 • 137638 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Відсьогодні Національний банк України дозволив банкам продавати у готівці половину купленої у громадян з 13 квітня безготівкової валюти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

Цитата

"З 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, таке рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і позначитися на послабленні девальваційного тиску. Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ внаслідок використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим.

Нагадаємо

14 квітня 2022 року НБУ дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. Водночас банки могли здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової іноземної валюти та проданої.

Це було необхідно для запобігання додаткового тиску на валютні резерви в умовах значного переважання попиту над пропозицією в безготівковому сегменті валютного ринку та реалізації відкладеного попиту з боку громадян.

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