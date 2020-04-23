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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42632 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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НБУ: из-за обвала цен на нефть бензин в Украине может подешеветь на 10-15%

НБУ: из-за обвала цен на нефть бензин в Украине может подешеветь на 10-15%

Киев  •  УНН

 • 13944 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. По прогнозам Национального банка Украины, из-за обвала мировых цен на нефть стоимость бензина в Украине может снизиться на 10-15% по итогам 2020 года. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.

"Мы уже сейчас видим достаточно ощутимое снижение цен на топливо. Оно происходит уже в течение достаточно длительного времени, это было связано с ревальвацией обменного курса, и также сейчас есть эффект снижения цен на нефть", - сообщил Сологуб.

Он отметил, что уже сейчас в годовом измерении падение цен на горючее перевалило за двузначную отметку и регулятор ожидает, что этот эффект будет продолжаться.

"В нашем прогнозе макроэкономическом мы закладываем, что цена на нефть в этом году будет на уровне 35 долларов за баррель, однако это предположение, она может быть и ниже. Учитывая это, мы ожидаем, что падение цен на бензин будет достаточно значительным - где-то как раз 10-15%", - сказал Сологуб.

Напомним, что цена нефти Brent упала до самого низкого уровня с 1999 года.

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