НБУ: через обвал цін на нафту бензин в Україні може подешевшати на 10-15%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. За прогнозами Національного банку України, через обвал світових цін на нафту вартість бензину в Україні може знизитися на 10-15% за підсумками 2020 року. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає кореспондент УНН.
“Ми вже наразі бачимо достатньо відчутне зниження цін на пальне. Воно відбувається вже протягом достатньо тривалого часу, це було пов’язано з ревальвацією обмінного курсу, і також наразі є ефект зниження цін на нафту”, — повідомив Сологуб.
Він зазначив, що вже зараз в річному вимірі падіння цін на пальне перевалило за двозначну позначку і регулятор очікує, що цей ефект триватиме.
“У нашому прогнозі макроекономічному ми закладаємо, що ціна на нафту цього року буде на рівні 35 доларів за барель, однак це припущення, вона може бути і нижчою. Враховуючи це, ми очікуємо, що падіння цін на бензин буде достатньо значним — десь якраз 10-15%”, — сказав Сологуб.
Нагадаємо, що ціна нафти Brent впала до найнижчого рівня з 1999 року.