Ціна нафти Brent впала до найнижчого рівня з 1999 року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у середу зранку під час торгів падали в ціні нижче 16 доларів за барель, найнижчого рівня з грудня 1999 року, передає УНН з посиланням на дані Лондонскої біржі ICE.
Так, за даними Лондонскої біржі ICE, ціна нафти Brent у середу падала до 15,99 дол. за барель.
За даними MarketWatch, ф'ючерси на нафту в середу різко знизилися, оскільки енергетична галузь зіткнулася з постійним тиском через брак місця для розміщення надлишкової нафти і надлишку товару.
Червнева нафта марки Brent падала на 12% до рівня близько 16 дол. за барель, що ставить контракт на найнижчі рівні з 1999 року. Падіння відбулося після того, як ціни на нафту марки Brent у вівторок досягли найнижчого рівня з лютого 2002 року і відзначили найрізкіше денне падіння з січня 1991 року.
Наразі ж, за даними Bloomberg станом на 7:59, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася до 16,42 долара за барель - на 15,05%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 10,01 долара за барель, додавши 126,60%.