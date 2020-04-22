Ціна нафти Brent впала до найнижчого рівня з 1999 року

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у середу зранку під час торгів падали в ціні нижче 16 доларів за барель, найнижчого рівня з грудня 1999 року, передає УНН з посиланням на дані Лондонскої біржі ICE.